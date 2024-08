Stand: 30.08.2024 09:30 Uhr Reerdigen bald ok in Hamborg?

Hamborg is an’t Överleggen, en ne’e Oort un Wies to verlöven, woans een Lüüd to Graff bringen kann. Un dor snackt een denn vun en Reerdigen. Dor warrt de Liek denn veertig Daag lang in en Metallkasten leggt, de dicht is un wo denn Substrat mit binnen is ut Hau, Planten un Stroh. Mikroorganismen lööst de Liek op un trüch blieven doot denn blots noch Humus un Knoken. Beides tohoop warrt denn mahlt, in en Dook inslaan un denn op’n Karkhoff inkuhlt. In Sleswig-Holsteen is de Reeerdigen al verlöövt.

