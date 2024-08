Stand: 29.08.2024 09:30 Uhr Fröheren IZH-Baas warrt utwiest

De vörmalige Böverste vun dat Islaamsche Zentrum Hamborg mutt ut Düütschland rut. De Binnenbehöörd hett Post mit dissen Inholt an an Mohammed Hadi Mofatteh schickt - dat hett NDR 90,3 to weten kregen. Laatstens an'n 11. September mutt he ut Düütschland utreisen, anners droht em dat Afschuven na'n Iran. Binnensenater Andy Grote sä, dat weer, wo nu dat IZH verbaden is, de neegste konsequente Schritt. Vör twee Johr harr de Binnenbehöörd al den domaligen Viez vun't IZH utwiest.

