Stand: 29.08.2024 09:30 Uhr Ännert sik wat na den Anslag?

De Bunnsregeern will woll eerste Konsequenzen trecken ut den Anslag vun Solingen. De Bild-Zeitung mellt, för Migranten, de över en annern EU-Staat na Düütschland inreist sünd, dor plaant de Ampel-Koalitschoon weniger Leistungen. Kriegen schüllt se blots dat Nödigste, so as Ünnerkunft, wat to eten un Hygieneartikels. Un denn steiht woll noch to Debatt, dat dat Afschuven gauer gahn schall.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 29.08.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch