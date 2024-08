Stand: 29.08.2024 09:30 Uhr Grindelfest afseggt

Dat schull en veelfoldig Fest in de Midd vun'n September-Maand warrn, man nu is dat Grindelfest afseggt worrn. So hett dat de Vereen Grindel op Nafraag vun NDR 90,3 mellt. So treckt nu de Organisatoren Konsequenzen ut de terroristische Moord-Attack in Solingen. Ok mit Polizei dorbi kunnen se keen Sekerheit för de Besökers garanteern, sä de Vereens-Vörsitter Jimmy Blum. Veel Verständnis dorför kummt vun Hamborger Politikers, man dat Afseggen warrt beduert. Dit Johr schull dat Grindelfest ünner dat Motto "Kultur.Jüdisch.Bunt" fiert warrn.

