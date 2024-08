Stand: 29.08.2024 09:30 Uhr Sekerungsverwohrte sünd utknepen

Eerst güstern is dat bekannt worrn: In Hamborg sünd twee Sekerungsverwohrte verswunnen, de Utgang harrn. De een is vör binah annerthalf Weken afhaut, de annere vör över twee Weken. De Justizbehöörd seggt, dat weer nich ungewöhnlich, dat Sekerungsverwohrte bi Utgang verswinnen doot. De CDU-Börgerschops-Afordente Richard Seelmaecker hett de Justizsenatersch Anna Gallina vun de Grönen kritiseert un meent, Gallina harr keen gode Informatschoons-Politik bi so'ne Saken.

