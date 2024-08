Stand: 29.08.2024 09:30 Uhr Verkehrskonzept gegen Öllerntaxis

Hüüt is in Hamborg de School wedder losgahn, un dat bedüüdt ok wedder: mehr Öllerntaxis. Denn vele Mudders un Vadders juckelt jem ehre Kinner bet direktemang vör de Döör. To gefährlich, seggt de SPD un de Grönen un hebbt en ne'et Verkehrskonzept vörleggt. Morgens un namiddaags, wenn besünners vele ünnerwegens sünd, denn schullen de Straten vör de Scholen för den Autoverkehr sparrt warrn - tominnst bi all de Scholen, de dat so hebben wüllt. Mööglich weer aver ok de Insatz vun öllere Schölers as Lootsen.

