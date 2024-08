Stand: 29.08.2024 09:30 Uhr Terminal warrt moderniseert

Mehr as 100 fohrerlose Lastwagens, de Containers schullern doot un riesiggrote Kraans, de vun Geisterhand stüert arbeiden doot - so schall in Tokunft ok an't Container-Terminal Burchardkai in Waltershoff de Arbeit lopen. De Havenbedriever HHLA is jüst bigahn un maakt de Anlaag moderner un effizienter. De Vörstands-Chefin Angela Titzrath seggt aver, dor müss nüms bang ween, den Job to verleern. Totiet arbeidt an't Terminal Burchardkai üm un bi dusend Minschen.

