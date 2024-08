Stand: 28.08.2024 09:30 Uhr Rekoord an Hamborgs Scholen

Morgen geiht dat in Hamborg mit dat ne’e Schooljohr los un dat mit en Rekoord: Denn dat eerste Mal gaht hier bi uns in’e Stadt mehr as en Viddel Million Schoolkinner op staatliche Scholen. Dorüm gifft dat ok acht ne’e Scholen in Hamborg: Twee Grundscholen, twee Gymnasien un veer Stadtdeelscholen. Dat is nödig ween wegen de velen Schoolkinner. Dat sä de tostännige Senatersch Ksenija Bekeris. Nee is düt Johr ok, dat dat Fach Informatik in’n Stünnenplaan mit binnenstahn mutt.

