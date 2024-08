Stand: 28.08.2024 09:30 Uhr Ümsünst mit Bus un Bahn

Un af vundaag köönt de Schoolkinner in Hamborg bavento denn ok mit Bus un Bahn ünnerwegens ween, ahn dat se en Fohrkort bruken doot. Denn op düsse verzicht de HVV bet inklusiv Sünnavend op. Eerst dorna, af’n Septembermaand, dor mööt Schölerinnen un Schölers denn dat Düütschlandticket vörwiesen, wat dat för jüm aver to’n Nulltarif geven deit. Denn de Hamborger Sennaat harr fastleggt, dat se den Nahverkehr in ganz Düütschland ümsünst bruken köönt. Dat Ticket kann een aver blots online bestellen.

