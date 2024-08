Stand: 28.08.2024 09:30 Uhr Mehr Lüüd bi de Staatsafkaatschop

De Hamborger Staatsafkaatschop hett mit düütlich mehr Verfohren to doon. Dorüm will de Senaat ok achtuntwintig ne’e Arbeitssteden inrichten. Un de Lüüd schüllt dorbi denn Verdrääg kriegen, de kenn Frist hebbt. Dat hett de Senaat güstern op’n Weg bröcht. Vör allen Dingen warrt de Aktenstapel ümmer grötter, wo sik dat üm organiseerte Kriminalität dreihn deit. Dat gellt aver ok för de Cyber-Kriminalität. In’n Dezembermaand stimmt denn noch de Börgerschop över düsse Plaans af.

