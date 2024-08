Stand: 28.08.2024 09:30 Uhr Snacken över dat Recht op Asyl

Dat individuelle Recht op Asyl müss blieven. Dat hett Bunnskanzler Olaf Scholz na en Drapen mit CDU-Baas Friedrich Merz bi’t ZDF seggt. Un he wies dorbi nochmal op dat Grundgesett hen. Man dröff Minschen ut welk Länner nich reinweg afwiesen, so Scholz. Merz verlangt, sietdem de Anslag in Solingen passeert is, en Opnahmstopp för flücht Lüüd ut Syrien un Afghanistan.

