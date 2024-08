Stand: 28.08.2024 09:30 Uhr Sparr vun HSV-Profi Vuskovic

HSV-Profispeler Mario Vuskovic hett in sien Doping-Perzess allens doransett, dat he freesnackt warrt, man nu is dat anners kamen. Denn de Internatschonale Sportgerichtshoff CAS hett Vuskovic nu för veer Johr sparrt. De Sparr gellt denn noch bet Enn vun dat Johr 2026 un is dormit denn nu vun vörher twee op veer Johr verdubbelt worrn. En offizjelle Urdeelsbegrünnen gifft dat aver noch nich.

