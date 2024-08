Stand: 28.08.2024 09:30 Uhr Paralympics gaht los

In Paris is dat hüüt Avend sowiet, dor geiht dat mit de Paralympics los. De Fahn för dat Düütsche Team driggt de Para-Kanutin Edina Müller ut Hamborg. Se is quersnittslähmt un gellt as Utnahmsportlersch. Bi de letzten Paralympics harr se twee Guld- un twee Silvermedaljen wunnen. Al morgen is bi de Paralympics de Eerste mit bi, de ut Hamborg kamen deit un dat is Britta Kripke, de bi dat Rullstohl-Rugby mitmaken deit.

