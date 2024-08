Stand: 27.08.2024 09:30 Uhr Düütschlandticket för Senioren

Rentnerslüüd schüllt bi’t Düütschlandticket in Hamborg Stütt kriegen. Dat see Dirk Kienscherf, Böverste vun de SPD-Frakschoon, in’t Sommer-Interview vun NDR 90,3 un dat Hamborg Journal. De Fohrkoort schall in de neegste Legislatur günstiger warrn, oder de Pries schall tominnst desülvige blieven, wenn se den in ganz Düütschland op 59 Euro hoochsetten doot.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 27.08.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch