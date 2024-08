Stand: 27.08.2024 09:30 Uhr Saneren bi de Düütsche Bahn

Jeedeen veerten Frachtwagen in Düütschland fohrt över Hamborg – ok dorüm is de goot 160 Kilometer lange Bahnstreek twüschen Hamborg un Hannober böös wichtig, man se is rott. De Düütsche Bahn hett nu en Plaan för de Saneren vörstellt. Vun Mai 2026 af an wüllt se de Streek eerstmal för teihn Weken lang afsparren, 2029 denn för fief Maanden. 100 Kilometer Schienen un goot 70 Wieken mööt uttuuscht warrn.

