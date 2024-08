Stand: 27.08.2024 09:30 Uhr Unfall in Billsteed

In Billsteed sünd bi en Unfall an’n Avend acht Minschen an’t Lief to Schaden kamen. Op den Schiffbeker Weg weren twee Autos tohoopstött – en anner Wagen kunn unwieken un is denn gegen en Boom rummst. En dree Johr oolt Kind müss wedder beleevt warrn – noch geiht dat för dat Kind üm Leven un Dood. De Schiffbeker Weg weer bet in de Nacht rin afsparrt.

