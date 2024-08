Stand: 27.08.2024 09:30 Uhr Streik bi Discover Airlines

Bi de Lufthansa-Dochter Discover Airlines laat de Anstellten vun vundaag af an veer Daag lang jümehr Arbeit liggen. Dorüm warrt Flegers vun’n Plaan afsett oder fleegt later af. Gellen deit dat för all Flegers, de vun Düütschland afflegen schüllt. To den Streik opropen hebbt de Warkschoppen Vereinigung Cockpit un Ufo – se wüllt mehr wat to seggen hebben bi de Airline. Betnu hett ver.di de Tarifverdrääg bi Discover uthannelt.

