Stand: 26.08.2024 09:30 Uhr Anslag in Solingen

Na den Messanslag in Solingen hett de Terrormiliz IS en Video rutgeven, dat den Däder wiesen schall. De sonöömte „Islam’sche Staat“ harr künnigt maakt, da se mit den Anslag to doon harrn. En 26 Johr ole Syrer schall op dat Stadtfest an’n Freedag dree Minschen mit en Mess ümbröcht hebben. Wiedere acht weren to Schaden kamen – deels ok swoor. Hamborgs Binnernsenater Andy Grote, de meent, dat Wapenrecht, dat müss nöötig scharper maakt warrn. He bekrittelt, dat de FDP dat sieht Johren blockeren wörr.

