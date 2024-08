Stand: 26.08.2024 09:30 Uhr Kavelbrand in de Elphi

Mehr as 2.000 Besökerschen un Besöker, de harrn sik freut op dat Konzert vun den Sänger Sampha (Samfa) – un denn müssen se güstern Avend al na wenige Leder rut ut de Elvphilharmonie. Dat geev en Füeralarm – de is woll utlöst worrn dörch en Kavelbrand ünner de Bühn. De Sprinkleranlaag hett den Brand schnell löscht, man ok de Technik ünner Water sett. Dorüm kunn dat nich wieder gahn mit dat Konzert.

