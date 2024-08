Stand: 24.08.2024 09:30 Uhr Anslag in Solingen

Nordrhein-Westfalen is in Gresen un Truer – dat seggt Ministerpräsident Hendrik Wüst na den Messangreep, bi den Minschen to Dode kamen sünd. En Unbekannten, de harr op en Stadtfest dree Minschen ümbröcht. Acht wiedere sünd to Schaden kamen, minnstens fief dorvun swor. De Däder is op de Flucht. De Polizei söcht mit en grote Mannschop na em.

