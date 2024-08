Stand: 24.08.2024 09:30 Uhr Feerntöög sünd laat

Dat sünd blots wenige Minuten, man in Hamborg föhrt vele Feerntöög later los as op’n Plaan steiht. Wenn een nipp un nau ropkieken deit, is meist en Föfftel vun de Feerntöög al bi de Affohrt rund söss Minuten to laat. Dat seggt de Senaat op en Anfraag vun de CDU. De will nu, dat Hamborg sik bi’n Bund för den gaueren Utbo vun Streken insetten deit. Hamborg dörv nich dat Nadelöhr in’n düütschen Bahnverkehr blieven.

