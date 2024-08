Stand: 24.08.2024 09:30 Uhr Wahlkampf in de USA

Meist en Week lang hebbt de US-Demokraten jümehre Kandidatin Kamala Harris fiert – nu kriggt in Wahlkampf vun de Republikaners Donald Trump Stütt, un dat vun den parteilosen Robert F. Kennedy. De hett sik ut den Wahlkampf in de ümkämpt Bunnsstaaten torüchtrocken un will nu Trump hölpen. Güstern is he al mal bi de Republikaners in’n Bunnsstaat Arizona optreten.

