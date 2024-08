Stand: 24.08.2024 09:30 Uhr Fischmarkt ünner Water

Güstern harr sik dat al undüüdt – un an’n Avend stün de Hamborger Fischmarkt denn wohrhaftig ünner Water – de Folg vun en Stormfloot. Dat Water is knapp över de Kaikant kladdert. Bi en poor Autos, de dor noch parkt harrn, güng dat bit an de Dören. Ok de Sandstrand vör de Strandparl in Övelgönne weer bedrapen. Vun Schadens is nix bekannt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 24.08.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch