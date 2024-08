Beden op de Straat oder nich?

Nu mutt dat Bezirksamt Nord entscheden: Dröövt sik an de Butenalster Muslime to'n Beden op de Straat drepen, direktemang vör de Blaue Moschee, de dichtmaakt worrn is? Scharp kritiseert hett dit Beden al de Hamborger CDU un seggt, dat weern dor unhollbore Tostänn. Un ok welk Lüüd, de dor wahnen doot, föhlt sik stöört. De Veranstalters vun dat öffentliche Beden hebbt nu en Andrag stellt un wüllt sik dat op Duer genehmigen laten.

