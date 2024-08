Fegebank weer geern Börgermeestersch

Blots noch söss Maand, denn sünd in Hamborg wedder Wahlen to de Börgerschop - un bi de Grönen will Katharina Fegebank wedder Spitzenkandiatin warrn. Un se hett dat ok op den Posten as Börgermeestersch afsehn - so hett se dat in't Sommer-Interview vun NDR 90,3 un dat Hamburg-Journal vertellt. Se will aver geern wieter mit de SPD tosamenarbeiden, wiel dat siet Johrn goot lopen dee un se veel tostannen kregen harrn, sä Fegebank.

