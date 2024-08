Eerste Bilanz bi't Orgaanspenn-Register

Dat Register för't Spennen vun Orgaans gifft dat nu siet en halvet Johr, un bet nu hebbt sik dor knapp 150.000 Lüüd indragen. So hett dat en Sprekersch vun't düütsche Gesundheitsministerium de Zeitung "Rheinische Post" vertellt. Online registreern kann een sik dor vunaf den sössteihnsten Geboortsdag un denn kloor seggen: "Jo, ik will na mien Dood Orgaans spennen" oder "nee, ik will dat nich." Dat Register hebbt se inföhrt, wiel dat to wenig Orgaans to'n Transplanteern gifft.

