Stand: 22.08.2024 09:30 Uhr Cannabisregeln för't Auto

Wokeen eerst kifft un denn Auto föhrt, mutt sik vun vundaag af an an ne'e Regeln holen. De Grenz liggt nu bi 3,5 Nanogramm per Milliliter Bloot. Dat is denn bummelig so as mit Blootalkohol vun 0,2 Promill. Keen sik nich an de ne'e Cannabis-Regel höllt, mutt fiefhunnert Euro betahlen – un en Maand Fohrverbott gifft dat denn ok noch. Wenn ok Alkohol dortokummt, mach de Straaf bi üm un bi dusend Euro liggen. Fohranfängers drööft gor nich kiffen un Auto föhren.

