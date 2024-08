Stand: 22.08.2024 09:30 Uhr Hamborg för Senioren

Hamborg will Ideen mit Geld ünnerstütten, mit de de Stadt beter för öllere Lüüd warrn kunn. Dat güng al vun 2019 af an mit süsstigdusend Euro per Johr, man in de verleden Johren harr sik kuum een mit Ideen millt. Dat keem bi en Anfraag vun de CDU an den Senat rut. Nu gifft dat ok Kritik: Dat Vörstellen vun Ideen weer veel to komplex un bürokraatsch.

