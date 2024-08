Stand: 22.08.2024 09:30 Uhr Unfall in Winterhuud

In Winterhuud geev dat an'n laten Avend en sworen Unfall. Wo sik de Maria-Luisen-Straat mit'n Leinpatt krüüzt, sünd en Motorrad un en Auto tohooprasselt. Dat Motorrad is achterher in Brand geraten. De Föhrer harr Glück. He keem noch rechttiedig weg un is bloot licht to Schaden kamen. Woso de twee tosamenföhrt sünd, is noch nich kloor.

