Stand: 21.08.2024 09:30 Uhr Welk Behöörden treckt na de Reeperbahn üm

In de Danzenden Tuurns op de Reeperbahn sitt bald ganz nee ok Behöörden mit binnen. Denn de Verkehrsbehöörd, de Weertschopsbehöörd un de Hamborger Marketingsellschop schüllt dorhen ümtrecken. Achtergrund is, dat an de ole Steed in den Olen Steenweg de Verdrag för de Hüer na twintig Johr aflopen deit. Üm un bi dusend Lüüd, de dor arbeiden doot, schüllt denn to’n Johrswessel 2026/27 ümtrecken. Jümehr ne’e Anschrift is denn "Reeperbahn Nr. 1". De Börgerschop mutt dat Ganze aver och afnicken.

