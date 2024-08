Stand: 21.08.2024 09:30 Uhr Plaan för mehr Tempo 30 Strecken

In Hamborg schall dat in twee Johr wat stiller warrn, dorto will de Senaat, dat op noch welk Stratenafsnitten nachts Tempo dörtig gellen deit. För eenunveertig Strecken is de Plaan al handfast oder goors ümsett, bummelig söventig schüllt noch bavento kamen. De Oppositschoon is blangen anner Saken bang, dat de Verkehr utbremst warrn schall un dat dat an’n Enn gor nich stiller warrn deit.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch