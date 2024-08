Stand: 21.08.2024 09:30 Uhr Kamala Harris nu formell Kandidaatsch

Nu is se offizjell Kandidaatsch: Kamala Harris. Se is bi’n Parteidag vun de US-Demokraten in Chicago formell för dat Rennen üm dat Witte Huus nomineert worrn. Op den Parteidag treed ok wichtige Lüüd op, de Harris Stütt geven doot. De fröhere US-First-Lady Michelle Obama sä, dor leeg wat Magischet in’e Luft. Un ok ehr Keerl, Ex-Präsident Barack Obama, hett för Harris Reklaam maakt.

