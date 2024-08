Stand: 21.08.2024 09:30 Uhr Woll nix bi rutsuert bi de Reis vun Blinken

Över Daag henweg hett he vermiddelt, aver US-Butenminister Antony Blinken hett siene Nahost-Reis nu woll afbraken, ahn dat dor an’n Enn groot wat bi rutsuert is. Den letzten Stopp hett he güstern Avend in Katar maakt. Blinken möök dor noch mal ganz kloor, dat de USA en op lange Sicht israeelsche Besatten in‘n Gazastriepen aflehnen dee. Israel will de Kuntrull över twee Korridoren in dat Palästinenserrebeet aver nich opgeven. Un de Terrororganisatschoon Hamas seggt, dat een dat nich hennehmen kunn.

