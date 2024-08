Stand: 21.08.2024 09:30 Uhr CDU gifft Lüüd för de Börgerschopswahl kund

De Hamborger CDU hett üm un bi sösstig Lüüd as Kandidaten för den Börgerschopswahlkampf nomineert. Bavenan op’e List steiht Lannsbaas Dennis Thering, dorachter kummt denn Anna von Treuenfels op Rang twee. Ünner de eersten teihn sünd ok fief Froonslüüd mit bi. All schüllt se denn op en Parteidag in’n Septembermaand noch mal formell afnickt warrn.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 21.08.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch