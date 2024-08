Stand: 21.08.2024 09:30 Uhr NDR 90,3 – Dat Wedder för uns in Hamborg

De Regen is eerstmal vörbi, nu hett de Sünn ne Tiet lang de Bavenhand. Dat duert aver nich al to lang, hüüt Namiddag, dor is denn de Regen wedder dor bi Temperaturen vun nich mehr as üm un bi twintig Graad. Opstunns sünd dat sössteihn Graad in Wandsbeek. Un de Dag morgen warrt dröger as vundaag un de Sünn kummt denn mehr un mehr rut bi Temperaturen vun bet to dreeuntwintig Graad.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 21.08.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch