Stand: 20.08.2024 09:30 Uhr Hamborg as Dreihschiev för Waterstoff

Waterstoff gellt as de Energiequell vun’e Tokunft. Un Hamborg schall dor denn en grote Rull bi spelen. In dat vörmalige Kahlenkraftwark Moorburg sünd se jüst to Gang un boot dor sowat as en zentrale Dreihschiev för Waterstoff in Europa op. De Bund stellt hierför 280 Millionen Euro praat. Dormit de Waterstoff denn ok na de Industriebedrieven henkamen deit, leggt se dor ne ganze Reeg wat an Röhren, de tohoopnahmen sösstig Kilometer lang sünd. In dree Johr wüllt se dat Ganze denn op’e Been stellt hebben.

