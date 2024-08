Stand: 20.08.2024 09:30 Uhr Hapag Lloyd stockt Containers op

Düütschlands gröttste Rederee Hapag-Lloyd will bet Enn vun’t Johr en halve Million ne’e Containers in ehren Bestand mit opnehmen. Un tokamen Johr will se denn mit en Kooperatschoon mit losleggen tohoop mit den däänschen Mitbewarver Maersk. Dormit schall denn sekerstellt warrn, dat se ok ümmer rechttietig levern köönt. In dat eerste halve Johr 2024 hett dat Ünnernehmen mehr as 800 Millionen Euro wat an Profit maakt. Liekers aver liegt de Tahlen düütlich ünner dat Niveau vun dat Johr tovör. Grund hierför is vör allen Dingen de Kries in’n Negen Osten.

