Stand: 20.08.2024 09:30 Uhr Parteidag vun’e US-Demokraten is losgahn

In Chicago is de Parteidag vun’e Demokraten in’e USA losgahn. Dat Ganze geiht över veer Daag henweg. To’n Optakt harr ok de Präsidentschopskannidatin Kamala Harris en korten Optritt. Un dorbi sä se Danke an Präsident Joe Biden för den siene Deensten an’e Natschoon un se stimm de Delegeerten denn ok glieks op den Wahlkampf gegen ehren Rivalen Trump op in. Präsident Joe Biden weer de Hööftredner an’n eersten Dag, för em geev dat Standing Ovations.

