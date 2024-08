Stand: 19.08.2024 09:30 Uhr Rode Flora gegen AfD

Wokeen in’t Schanzenviddel ünnerwegens is, de is dat villicht al wies worrn: De Rode Flora röppt op en ne’e Plakat ogenschienlich dorto op, gegen de AfD gegenan to gahn. To lesen is dor, dat een Wahlkampmaterial to Schannen maken oder Autos lahmleggen schall. Man een schall oppassen, dat een sik nich faatkriegen lett, wohrschaut de Rode Flora. In en eerste Reakschoon verlangt de Böverste vun de Hamborger AfD Dirk Nockemann, dat gegen den Linksextremismus jüstso hatt gegenangahn warrt as gegen den Rechtsextremismus.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 19.08.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch