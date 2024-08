Stand: 19.08.2024 09:30 Uhr Striet bi de Regeren in Hamborg Noord

Teihn Johr gemeensame Regerenstiet sünd nu woll vörbi: In den Bezirk Noord gaht SPD un Gröne sachts uteneen. De SPD will na de Bezirkswahlen mit CDU, FDP un Volt över en Koalitschoon snacken. De Grönen sünd vergrellt. Se harrn bi de Bezirkswahl in’n Juni de mehrsten Stimmen kregen – müssen denn man in de Oppositschoon gahn.

