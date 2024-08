Stand: 19.08.2024 09:30 Uhr Striet bi de Ampel-Koalitschoon

Un ok de Ampel-Koalitschoon in Berlin hett sik in de Klatten. De Böverste vun de Grönen see, dat he de Ampel blots as Regeren för den Övergang na de Merkel-Ära süht. Omid Nouripour meen in’t ARD-Interview, dat Vertroen binnen de Koalischoon weer an de Grenzen kamen. He wörr man nich dorvun utgahn, dat dat vör de Tiet mit de Koalitschoon toenn geiht. Dat geev ok Saken, de Spood harrn, so as de Energiepriesen, för de dat ja nu en böverste Grenz geven deit.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 19.08.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch