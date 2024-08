Stand: 19.08.2024 09:30 Uhr Warkschop NGG röppt to Warnstreik op

Kitkat, Smarties oder After Eight – düsse Slickerkraam warrt in Wandsbek maakt, vun den Konzern Nestlé. Morgen kunn dor man wat weniger produzeert warrn: De Warkschop Nahrung-Genuss-Gaststätten röppt in Hamborg, Sleswig-Holsteen un Neddersassen düsse Week to en Warnstreik op. Gellen deit dat ok noch för Ünnernehmen as Unilever oder Barry Callebaut. De Warkschop harr in’n Mai en Reeg Tarifverdrääg opkünnigt un verlangt nu knapp teihn Perzent mehr Geld.

