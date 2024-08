Stand: 17.08.2024 09:30 Uhr Kay Scheller över Huusholtspolitik

Dat Diskereren över de Huusholtspolitik geiht wieder. Ok noch nadem sik de Ampel-Koalitschoon eens worrn is. De Präsident vun'n Bunnsrekenshof, Kay Scheller, verlangt en gründlichet Ümdenken in de Huusholtspolitik. Scheller sä in't ARD-Interview vun de Week, se sullen man nich mit noch mehr Schullen de Löcker in'n Huusholt stoppen, se müssen sik mal de Utgaven vun'n Staat nipp un nau ankieken un dor villicht wat an körten.

