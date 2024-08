Stand: 17.08.2024 09:30 Uhr FC St. Pauli is een Runn wieder

Se mussen teemlich bevern, man nu steiht de FC St. Pauli in de twete Runn vun'n DFB-Pokal. De Hamborgers hebbt sik güstern Avend bi'n Veertligisten Hallescher FC mit en 3:2 na Verlängern dörchsetten kunnt. Eerst in de veerte Minuut vun de Naspeeltiet hett St. Pauli dat Tor to'n Utgliek drapen. In de Verlängern hett Lars Ritzka denn noch een rinmaakt un so för den Sieg sorgt.

