Stand: 17.08.2024 09:30 Uhr Sworen Unfall bi de Horner Ramp

Op de B5 in Richt Bardörp hen, dor sünd an'n Avend mehre Minschen bi en sworen Autounfall to Schaden kamen. Folgens de Polizei sünd twee Wagens op de Höögde vun de Horner Ramp tosamenstött. Een weet noch nich woso. Dree Minschen muss de Füerwehr ut de Autos ruthalen. Twee vun jem weern so swoor versehrt, dat se na't Krankenhuus hen kemen. Wat dat heet, sünd de Lüüd, de in den annern Wagen weern vun de Unfallsteed flücht. Dat gifft Tügen, de menen, dat een vun de beiden Autos düütlich to gau ünnerwegens ween is.

