Stand: 17.08.2024 09:30 Uhr MS Dockville

In Willemsborg is dat MS Dockville Festival losgahn. Mehr as 140 Musikers staht an düt Wekenenn op 12 Bühnen. Allens in allens reekt een mit 55.000 Besökers.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 17.08.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch