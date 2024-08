Stand: 16.08.2024 09:30 Uhr Diskuschoon över dat Föhren ahn Fohrschien

Ahn Fohrkort in Bus un Bahn instiegen – woans schall een dor mit ümgahn? Över düsse Fraag warrt totiets veel wat över snackt un nu gifft dat dor en ne’e Stimm to: Hamborgs gröne Justizsenatersch Anna Gallina is dorför, dat een dat as ornenswidrig ansehn deit. Se gifft dormit Justizminister Marco Buschmann vun’e FDP Stütt, de de Gerichten so denn op düsse Oort un Wies vun vele Verfohrens freemaken will. „Ne“ to düsse Idee seggt de HVV un wiest op de hogen Verlusten dör dat Föhren ahn Fohrschien hen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 16.08.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch