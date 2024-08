Stand: 16.08.2024 09:30 Uhr Ne’e Sabotaasch-Alarm bi de Bunnswehr

Noch een Sabotaasch-Alarm bi de Bunnswehr un wedder geiht dat üm dat Drinkwater: In Mechernich in Noordrhien-Westfalen is an den Standoort vun’e Bunnswehr en tweisneden Tuun funnen worrn, so as vörgüstern al in Köln-Wahn. Man dütmal sünd dor ok teihndusend private Huushoolden bi bedrapen. Se schüllt dat Drinkwater vörsichtshalver nu eerstmal nich bruken.

