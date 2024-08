Stand: 16.08.2024 09:30 Uhr Weniger Autos in Hamborg afsleept

In Hamborg sünd weniger Autos afsleept worrn. In dat eerste halve Johr sünd dat mehr as föffteihndusend verkehrt afstellte Wagens ween. Un dat sünd acht Perzent weniger as dat Johr tovör. So hett dat de Senaat op en Anfraag vun’e CDU hen seggt. Liekers spöölt dat de Stadt mehr Geld in’e Kass rin, neemich mehr as een Million Euro in’n Maand. De CDU bekrittelt, dat een ünner Root-Gröön düütlich mehr Geld för dat Verwohren vun sien Auto betahlen müss.

