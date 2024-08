Stand: 16.08.2024 09:30 Uhr Dree Krüüzfohrers to glieken Tiet in Hamborg

Dat Krüüzfohrtschipp Queen Mary 2 is jüst in Hamborg to Besöök ween un vundaag nu sünd dat dree annere grote Scheep opmal, de dor to glieken Tiet in’n Haven to sehn sünd. De AIDAperla in Steenwarder, de AIDAsol in Altna un dat Hurtigruten-Schipp Otto Svendrup an’n Baakenhöft. All dree leggt an’n Avend wedder af in Richt na Norwegen hen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 16.08.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch